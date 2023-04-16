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  5. Гермасойя

Купить недвижимость с видом на море в Гермасойя, Кипр

16 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Гермасойя, Кипр
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
Продается 2-комнатная квартира на 30 этаже с панорамным видом на море. Обе спальни с ванными…
Квартира 1 спальняв Гермасойя, Кипр
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 495,000
Продается квартира площадью 50 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Вилла 6 спаленв Гермасойя, Кипр
Вилла 6 спален
Гермасойя, Кипр
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 6,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1217 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спаль…
Вилла 5 спаленв Гермасойя, Кипр
Вилла 5 спален
Гермасойя, Кипр
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 593 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 1 комнатав Гермасойя, Кипр
Вилла 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается Вилла расположенная в районе Гермасойя, в 300 метрах до моря и туристической зоны …
Вилла 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Вилла 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Роскошная вилла с 3 спальнями, расположенная в одном из самых престижных окраин Лимассола, в…
Квартира 2 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 747,000
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 767,500
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 1,600,000
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 852,000
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 1 спальняв Гермасойя, Кипр
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 246,000
Продается квартира площадью 72 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 2 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 334,000
Продается квартира площадью 106 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 588,000
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 7/8 Этаж
€ 930,000
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Квартира 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 600,000
Продается квартира класса «Люкс» площадью 118 кв.м. В центре города Лимассол, в …
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