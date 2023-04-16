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Купить недвижимость с видом на горы в Гермасойя, Кипр

4 объекта найдено
Вилла 5 комнатв Гермасойя, Кипр
Вилла 5 комнат
Гермасойя, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 716,209
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
Вилла 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Вилла 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Роскошная вилла с 3 спальнями, расположенная в одном из самых престижных окраин Лимассола, в…
Квартира 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 588,000
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 7/8 Этаж
€ 930,000
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
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