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Купить коттедж в Гермасойя, Кипр

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Коттедж 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 478,814
Продается 2-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
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