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Купить квартиру с бассейном в Гермасойя, Кипр

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3 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Гермасойя, Кипр
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Этот роскошная 2-х спальная квартира, расположенная в популярном туристическом районе в Герм…
Квартира 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 1,600,000
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
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