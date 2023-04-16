Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Лимасол
  4. demos germasogeias
  5. Гермасойя
  6. Квартиры

Купить квартиру с видом на горы в Гермасойя, Кипр

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 588,000
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 7/8 Этаж
€ 930,000
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Realting.com
Перейти