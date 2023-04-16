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Купить квартиру в Гермасойя, Кипр

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24 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Гермасойя, Кипр
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
Продается 2-комнатная квартира на 30 этаже с панорамным видом на море. Обе спальни с ванными…
Квартира 1 спальняв Гермасойя, Кипр
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 495,000
Продается квартира площадью 50 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 1 спальняв Гермасойя, Кипр
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат 199 м²
€ 600,000
Комплекс апартаментов BLISS расположен недалеко от самых известных и престижных жилых районо…
Квартира 1 спальняв Гермасойя, Кипр
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
2 Количество комнат 72 м²
€ 225,000
Anesis Wellness residences - это просторный жилой комплекс, олицетворяющий собой современную…
Квартира 1 комнатав Гермасойя, Кипр
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Этот роскошная 2-х спальная квартира, расположенная в популярном туристическом районе в Герм…
Квартира 1 комнатав Гермасойя, Кипр
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Квартира с двумя спальнями, расположена в туристическом районе Гермасойя, в 10 мин. езды от …
Квартира 1 комнатав Гермасойя, Кипр
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Комплекс состоит из 10 высококачественных, супер роскошных и просторных квартир. На первом э…
Квартира 1 комнатав Гермасойя, Кипр
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Комплекс состоит из 10 высококачественных, супер роскошных и просторных квартир. На первом э…
Квартира 2 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 672,500
Продается квартира площадью 80 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 767,500
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 747,000
Продается квартира площадью 90 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сост…
Квартира 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 1,600,000
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 852,000
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 2 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 650,000
Продается квартира площадью 86 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Квартира 1 спальняв Гермасойя, Кипр
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 246,000
Продается квартира площадью 72 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и состо…
Квартира 2 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 334,000
Продается квартира площадью 106 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 588,000
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 7/8 Этаж
€ 930,000
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Квартира 1 комнатав Гермасойя, Кипр
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Эта прекрасная новая 2-спальная квартира на верхнем этаже в комплексе из 27 квартир, располо…
Квартира 4 комнатыв Гермасойя, Кипр
Квартира 4 комнаты
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 560,000
3-комнатные квартиры от € 560 000 + НДС Комплекс расположен в великолепном районе Потам…
Квартира 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 600,000
Продается квартира класса «Люкс» площадью 118 кв.м. В центре города Лимассол, в …
Квартира 3 спальнив Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 440,000
Продается квартира класса «Люкс» площадью 160 кв.м. В центре города Лимассол, в …
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