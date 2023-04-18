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Купить вилла в Xylotympou, Кипр

Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Xylotymbou, Кипр
Вилла 5 спален
Xylotymbou, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат 313 м² Количество этажей 2
€ 710,000
Продается внеплановый дом с 5 спальнями, расположенный в 200 метрах от моря, в районе Декели…
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