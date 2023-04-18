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Купить недвижимость с видом на море в Xylotympou, Кипр

1 объект найдено
Квартира 2 спальнив Xylotymbou, Кипр
Квартира 2 спальни
Xylotymbou, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 505,000
Продается квартира площадью 61 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
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