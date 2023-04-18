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Купить недвижимость в Xylotympou, Кипр

2 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Xylotymbou, Кипр
Вилла 5 спален
Xylotymbou, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат 313 м² Количество этажей 2
€ 710,000
Продается внеплановый дом с 5 спальнями, расположенный в 200 метрах от моря, в районе Декели…
Квартира 2 спальнив Xylotymbou, Кипр
Квартира 2 спальни
Xylotymbou, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 505,000
Продается квартира площадью 61 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
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