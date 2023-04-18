Купить недвижимость в Xylotympou, Кипр

Вилла 5 спален Xylotymbou, Кипр 5 Количество комнат 4 ванных комнат 313 м² Количество этажей 2

€ 710,000

Продается внеплановый дом с 5 спальнями, расположенный в 200 метрах от моря, в районе Декели…