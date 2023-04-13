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Купить вилла с бассейном на Кипре

koinoteta chloraka
46
Chloraka
44
Neo Chorio
31
Empa
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koinoteta empas
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640 объектов найдено
Вилла 4 комнатыв Akrotiri, Кипр
Вилла 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат 170 м² 1 Этаж
€ 432,540
Представляем вам новый проект комплекса вилл на Северном Кипре. Проект будет состоять из 11 …
Вилла 4 комнатыв Oroklini, Кипр
Вилла 4 комнаты
Oroklini, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 470,000
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м В Ларнаке. Недвижимость продается с мебелью. К н…
Вилла 5 комнатв Oroklini, Кипр
Вилла 5 комнат
Oroklini, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 585,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на горы. Недв…
Вилла 6 комнатв demos agiou athanasiou, Кипр
Вилла 6 комнат
demos agiou athanasiou, Кипр
6 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 465 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Вилла 7 комнатв Пейя, Кипр
Вилла 7 комнат
Пейя, Кипр
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 4,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
Вилла 4 комнатыв Empa, Кипр
Вилла 4 комнаты
Empa, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 530,000
Продается 2-этажная вилла площадью 165 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. К не…
Вилла 4 комнатыв Akrotiri, Кипр
Вилла 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м² 1 Этаж
€ 848,200
Вашему вниманию представлена роскошная двухэтажная вилла планировки 3+1 строящаяся в районе …
Вилла 5 комнатв Гермасойя, Кипр
Вилла 5 комнат
Гермасойя, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 716,209
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 567,000
Продается 1-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 494,000
Продается 1-этажная вилла площадью 155 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 568,000
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 523,000
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 544,000
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 523,000
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 615,000
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 615,000
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 605,000
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 1-этажная вилла площадью 289 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 597,000
Продается 1-этажная вилла площадью 171 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 572,000
Продается 1-этажная вилла площадью 198 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 646,000
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 4 спальни
Нео Хорио, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 638,000
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 4 спальни
Нео Хорио, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 583,000
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 199 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 147 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 596,000
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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