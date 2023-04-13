Купить вилла с видом на горы на Кипре

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262 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Zeytinlik, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат
4 ванных комнат
430 м²
Количество этажей 2
€ 710,538
Вилла 4+1 в 5ти минтах от центра города. Район Зейтенлик, Кирения. С закрытой площадью 330 к…
Вилла 4 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат
2 ванных комнат
512 м²
Количество этажей 2
€ 712,988
47 PREMIUM VILLAS BY Luxury Life Consisting of 47 premium villas in total with 3+1 and 4+…
Вилла 5 комнат
Oroklini, Кипр
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 585,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на горы. Недв…
Вилла 7 комнат
Пейя, Кипр
7 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 4,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
Вилла 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
205 м²
Количество этажей 2
€ 430,000
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный вариант роскошного жилья с панорамным видом на мор…
Вилла 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
170 м²
Количество этажей 2
€ 349,000
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный вариант роскошного жилья с панорамным видом на мор…
Вилла 4 спальни
Кипр, Кипр
5 Количество комнат
2 ванных комнат
273 м²
Количество этажей 2
€ 680,575
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который рас…
Вилла 5 комнат
Гермасойя, Кипр
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 716,209
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 567,000
Продается 1-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 494,000
Продается 1-этажная вилла площадью 155 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 568,000
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 523,000
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 544,000
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 523,000
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 615,000
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 615,000
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 605,000
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 1-этажная вилла площадью 289 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 597,000
Продается 1-этажная вилла площадью 171 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 572,000
Продается 1-этажная вилла площадью 198 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 646,000
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни
Нео Хорио, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 638,000
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни
Нео Хорио, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 583,000
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 199 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 147 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 596,000
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
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