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Купить вилла с видом на горы на Кипре

Neo Chorio
31
Empa
30
koinoteta empas
30
Polis Chrysochous
20
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16
Полис
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11
koinoteta parekklesias
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262 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Zeytinlik, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Zeytinlik, Турецкая Республика Северного Кипра
5 Количество комнат 4 ванных комнат 430 м² Количество этажей 2
€ 710,538
Вилла 4+1 в 5ти минтах от центра города. Район Зейтенлик, Кирения. С закрытой площадью 330 к…
Вилла 4 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
4 Количество комнат 2 ванных комнат 512 м² Количество этажей 2
€ 712,988
47 PREMIUM VILLAS BY Luxury Life Consisting of 47 premium villas in total with 3+1 and 4+…
Вилла 5 комнатв Oroklini, Кипр
Вилла 5 комнат
Oroklini, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 585,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на горы. Недв…
Вилла 7 комнатв Пейя, Кипр
Вилла 7 комнат
Пейя, Кипр
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 4,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
Вилла 3 спальнив Кипр, Кипр
Вилла 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 205 м² Количество этажей 2
€ 430,000
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный вариант роскошного жилья с панорамным видом на мор…
Вилла 2 спальнив Кипр, Кипр
Вилла 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 349,000
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный вариант роскошного жилья с панорамным видом на мор…
Вилла 4 спальнив Кипр, Кипр
Вилла 4 спальни
Кипр, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат 273 м² Количество этажей 2
€ 680,575
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который рас…
Вилла 5 комнатв Гермасойя, Кипр
Вилла 5 комнат
Гермасойя, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 716,209
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 567,000
Продается 1-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 494,000
Продается 1-этажная вилла площадью 155 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 568,000
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 523,000
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 544,000
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 523,000
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 615,000
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 615,000
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 605,000
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается 1-этажная вилла площадью 289 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 597,000
Продается 1-этажная вилла площадью 171 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 572,000
Продается 1-этажная вилла площадью 198 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 646,000
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 4 спальни
Нео Хорио, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 638,000
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 4 спальни
Нео Хорио, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 583,000
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 199 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 147 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 539,000
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальнив Нео Хорио, Кипр
Вилла 3 спальни
Нео Хорио, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 596,000
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на море
с бассейном
недорогая
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