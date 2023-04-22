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Виллы в Trachoni, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 6 спален в Asomatos, Кипр
Вилла 6 спален
Asomatos, Кипр
6 Количество комнат 6 ванных комнат 597 м²
€ 4,340,000
The new Golf Resort with the total area of 1.5 million m² is situated on the western outskir…
Вилла 3 спальни в Asomatos, Кипр
Вилла 3 спальни
Asomatos, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 249 м²
€ 1,460,000
The new Golf Resort with the total area of 1.5 million m² is situated on the western outskir…
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