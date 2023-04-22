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Квартиры в Trachoni, Кипр

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Asomatos, Кипр
Квартира 3 спальни
Asomatos, Кипр
3 Количество комнат 4 ванных комнат 219 м²
€ 1,500,000
The new Golf Resort is situated on the western outskirts of Limassol, less than 500 m from t…
Квартира 3 спальни в Asomatos, Кипр
Квартира 3 спальни
Asomatos, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 154 м²
€ 770,000
The new Golf Resort is situated on the western outskirts of Limassol, less than 500 m from t…
Квартира 2 спальни в Trachoni, Кипр
Квартира 2 спальни
Trachoni, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается квартира площадью 135 кв.м. в Лимассоле на стадии строительства. Квартира располож…
Квартира 1 спальня в Asomatos, Кипр
Квартира 1 спальня
Asomatos, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 285,000
Продается квартира площадью 71 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
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