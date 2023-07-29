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11 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Пафос, Кипр
3
1
Продается таунхаус площадью 283 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 690,000
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Таунхаус 4 спальни
Пафос, Кипр
4
1
Продается таунхаус площадью 297 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€ 830,000
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Таунхаус 2 комнаты
Polis Chrysochous, Кипр
2
2
Продается таунхаус площадью 105 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€ 125,000
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Таунхаус 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
159 м²
3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€ 680,000
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Таунхаус 3 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
3
159 м²
3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€ 710,000
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Таунхаус 2 спальни
Катикас, Кипр
3
2
2
Продается таунхаус площадью 165 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€ 270,000
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Таунхаус 2 спальни
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
3
1
2
Продается таунхаус площадью 97 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€ 363,000
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Таунхаус 2 спальни
Пафос, Кипр
3
2
1
Продается таунхаус площадью 123 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€ 245,000
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Таунхаус 3 спальни
Мони, Кипр
4
2
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€ 350,000
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Таунхаус 3 спальни
Пафос, Кипр
4
2
1
Особенности проекта: Курорт был спроектирован с учетом комфорта, отдыха и удовольствия, пред…
€ 379,900
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Таунхаус 3 спальни
Кипр, Кипр
3
166 м²
Великолепный таунхаус расположен в городе Мазотос, Кипр. Таунхаус находится в большом жилом …
€ 1,895,000
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