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Купить квартира-студия с бассейном на Кипре

Кипр
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Лимасол
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1 объект найдено
Студия 3 комнатыв Akrotiri, Кипр
Студия 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1 Этаж
€ 97,000
В районе Кучук Эренкой началось строительство нового проекта жилого комплекса. Вас приятно у…

Параметры недвижимости на Кипре

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