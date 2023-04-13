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Купить квартира-студия с видом на горы на Кипре

Кипр
3
Ларнака
1
Лимасол
1
Студия В архив
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7 объектов найдено
Студия 1 спальняв Кипр, Кипр
Студия 1 спальня
Кипр, Кипр
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 2/4 Этаж
€ 68,310
Шикарные апартаменты в престижном  комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Студия 1 спальняв Кипр, Кипр
Студия 1 спальня
Кипр, Кипр
1 ванных комнат 55 м² 8/10 Этаж
€ 69,675
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Студия 1 спальняв Кипр, Кипр
Студия 1 спальня
Кипр, Кипр
1 ванных комнат 50 м² 3/10 Этаж
€ 79,122
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Студия 1 спальняв Кипр, Кипр
Студия 1 спальня
Кипр, Кипр
1 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 8/10 Этаж
€ 58,549
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Студия 1 спальняв Кипр, Кипр
Студия 1 спальня
Кипр, Кипр
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 12/13 Этаж
€ 120,998
Ощутите роскошь жизни у моря с нашим новым комплексом в живописном и экологически чистом рай…
Студия 1 спальняв Ларнака, Кипр
Студия 1 спальня
Ларнака, Кипр
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² Количество этажей 9
€ 82,952
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
Студия 1 спальняв Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
Студия 1 спальня
Gonyeli, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² Количество этажей 2
€ 87,485

Параметры недвижимости на Кипре

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