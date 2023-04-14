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Купить вилла с бассейном в Строволос, Кипр

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4 объекта найдено
Вилла 3 комнатыв Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 195 м²
€ 615,000
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
Вилла 3 комнатыв Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 195 м²
€ 615,000
Продается роскошная вилла с тремя спальнями в провинции Калогирой - Лимассол, площадью 206 к…
Вилла 3 комнатыв Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 168 м²
€ 245,000
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 143 т…
Вилла 7 спаленв Строволос, Кипр
Вилла 7 спален
Строволос, Кипр
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 900 кв.м В Никосии. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
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