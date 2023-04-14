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Купить вилла в Строволос, Кипр

Вилла В архив
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9 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Строволос, Кипр
Вилла 4 спальни
Строволос, Кипр
4 Количество комнат 4 ванных комнат 4 692 м² Количество этажей 1
€ 250,000
ЗОЛОТОЙ ДОМ 1 Код проекта: LH42 Роскошная вилла с четырьмя спальнями. ОПИСАНИЕ Роскошная вил…
Вилла 3 комнатыв Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 192 м²
€ 280,000
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
Вилла 3 комнатыв Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 192 м²
€ 270,000
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
Вилла 3 комнатыв Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 192 м²
€ 270,000
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
Вилла 3 комнатыв Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 195 м²
€ 615,000
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
Вилла 3 комнатыв Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 195 м²
€ 615,000
Продается роскошная вилла с тремя спальнями в провинции Калогирой - Лимассол, площадью 206 к…
Вилла 3 комнатыв Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 168 м²
€ 245,000
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 143 т…
Вилла 1 комнатав Строволос, Кипр
Вилла 1 комната
Строволос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается Вилла на большом участке с садом, с просторными крытыми террасами, с гаражом на дв…
Вилла 7 спаленв Строволос, Кипр
Вилла 7 спален
Строволос, Кипр
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 900 кв.м В Никосии. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
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