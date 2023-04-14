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Купить недвижимость с бассейном в Строволос, Кипр
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12 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
134 м²
€ 615,112
Продается трехкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол, площадью 102 кв.м.м. …
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
195 м²
€ 615,000
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
195 м²
€ 615,000
Продается роскошная вилла с тремя спальнями в провинции Калогирой - Лимассол, площадью 206 к…
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
144 м²
€ 262,000
For sale under construction three bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 1…
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
168 м²
€ 245,000
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 143 т…
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
2 Количество комнат
83 м²
€ 200,000
Продается квартира с двумя спальнями в центре города - Провинция Пафос, с 83 м ². крытые инт…
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
2 Количество комнат
75 м²
€ 200,000
Two bedroom apartment for sale in City Center - Paphos Province, with 75 sq.m. covered inter…
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
140 м²
€ 650,000
Продается по строительству пентхауса квартира с тремя спальнями с садом на крыше в Пантеоне …
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
154 м²
€ 235,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ороклини - провинция Ларнака, площадью 154 кв.м.…
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
144 м²
€ 255,000
Продается трехкомнатный дом в Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 136 кв.м внутрен…
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
183 м²
€ 621,500
Вилла 7 спален
Строволос, Кипр
10 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 4,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 900 кв.м В Никосии. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
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