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Купить комнату с бассейном в Строволос, Кипр

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1 объект найдено
Комната 3 комнатыв Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 144 м²
€ 255,000
Продается трехкомнатный дом в Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 136 кв.м внутрен…
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