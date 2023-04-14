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Купить комнату в Строволос, Кипр

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7 объектов найдено
Комната 3 комнатыв Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 151 м²
€ 273,000
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями в Лакатамии - провинции Никосия, в ста…
Комната 3 комнатыв Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 160 м²
€ 257,000
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Дали, район Каллитея - провинция Никосия…
Комната 3 комнатыв Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 201 м²
€ 620,000
Трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Джермасогии - провинция Лимассол, с 216 кв.м…
Комната 3 комнатыв Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 125 м²
€ 203,000
Продается в стадии строительства пристроенный трехкомнатный дом в провинции Гери - Никосия, …
Комната 3 комнатыв Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 122 м²
€ 193,000
Реальная трехкомнатная квартира в Гери - провинция Никосия, с 121 кв.м., продается в стадии …
Комната 2 комнатыв Строволос, Кипр
Комната 2 комнаты
Строволос, Кипр
2 Количество комнат 130 м²
€ 235,000
Мезонет для перепродажи с двумя спальнями на продажу в Пернере - провинция Фамагуста. Мезоне…
Комната 3 комнатыв Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 144 м²
€ 255,000
Продается трехкомнатный дом в Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 136 кв.м внутрен…
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