Вилла 6 спален Kiti, Кипр 8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1

€ 6,748,063

Продается 3-этажная вилла площадью 922 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…