ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
37
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Никосия
Строволос
Пентхаусы
Пентхаусы с бассейном в Строволос, Кипр
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Agios Georgios Pegeias, Кипр
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 796,232
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Второй этаж со…
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
125 м²
4/1 Этаж
€ 636,560
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Вилла 6 спален
Kiti, Кипр
8 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 6,748,063
Продается 3-этажная вилла площадью 922 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из 2 гостиных с к…
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 422,998
Продается 2-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 3 спальни
Айя-Напа, Кипр
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 547,409
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Айя-Напе на стадии строительства. Первый этаж …
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
125 м²
4/1 Этаж
€ 599,115
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
134 м²
1/1 Этаж
€ 344,491
Продается квартира площадью 134 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
113 м²
€ 132,181
Продается двухкомнатная квартира в Деринии - провинция Фамагуста, на 2 этаже жилого дома. Кв…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
297 м²
Количество этажей 1
€ 868,717
Продается таунхаус площадью 297 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
8/1 Этаж
€ 2,025,414
Продается квартира площадью 126 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
Вилла 4 спальни
koinoteta mouttagiakas, Кипр
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 965,431
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 3 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 544,423
Продается 2-этажная вилла площадью 223 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты