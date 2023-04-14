Купить особняк в Строволос, Кипр

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1 объект найдено
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданствов Строволос, Кипр
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданство
Строволос, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат 7 722 м² Количество этажей 2
€ 230,000
ЗОЛОТОЙ ДОМ 2 Код проекта: LH42 Роскошная вилла с четырьмя спальнями. Роскошная вил…
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