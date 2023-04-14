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Купить коттедж с бассейном в Строволос, Кипр

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнатыв Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 154 м²
€ 235,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ороклини - провинция Ларнака, площадью 154 кв.м.…
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