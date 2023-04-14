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Купить коттедж в Строволос, Кипр

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14 объектов найдено
Коттедж 1 комнатав Строволос, Кипр
Коттедж 1 комната
Строволос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 345 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
Коттедж 3 комнатыв Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 155 м²
€ 254,000
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Каллитея недалеко от Карлсберга - провинц…
Коттедж 3 комнатыв Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 159 м²
€ 240,000
Продается отдельный новый трехкомнатный дом в Черри - провинция Никосия, площадью 159 кв.м.м…
Коттедж 3 комнатыв Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 190 м²
€ 245,000
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Арадиппу - провинция Ларнака, площадью 190 кв.м…
Коттедж 3 комнатыв Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 224 м²
€ 630,000
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площа…
Коттедж 3 комнатыв Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 130 м²
€ 245,000
Продается строящийся полуэтажный дом с тремя спальнями в провинции Агланция - Никосия, площа…
Коттедж 3 комнатыв Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 130 м²
€ 245,000
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 130 кв.м…
Коттедж 3 комнатыв Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 154 м²
€ 235,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ороклини - провинция Ларнака, площадью 154 кв.м.…
Коттедж 3 комнатыв Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 151 м²
€ 240,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в провинции Парамита - Лимассол, площадью 151 м². …
Коттедж 3 комнатыв Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 180 м²
€ 240,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Камаресе - провинция Ларнака, с 180 т.м. крытые …
Коттедж 3 комнатыв Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 150 м²
€ 185,000
Полунезависимый дом с тремя спальнями на продажу в Дромолаксии - провинция Ларнака, с 150 кв…
Коттедж 4 комнатыв Строволос, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Строволос, Кипр
4 Количество комнат 170 м²
€ 280,000
Продается отдельный новый дом с четырьмя спальнями в районе Гери - провинция Никосия, с 170 …
Коттедж 1 комнатав Строволос, Кипр
Коттедж 1 комната
Строволос, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 383,000
Особенности дома:➢ Площадь: 225 кв.м➢ Количество этажей: 2➢ Количество спален: 3➢ Ванные ком…
Коттедж 7 спаленв Строволос, Кипр
Коттедж 7 спален
Строволос, Кипр
10 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 376 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
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