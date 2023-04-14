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Купить квартиру в Строволос, Кипр

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72 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 145,000
Продается квартира площадью 60 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
Квартира 3 комнатыв Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 215,000
Продается квартира площадью 98 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
Квартира 4 комнатыв Строволос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Строволос, Кипр
4 Количество комнат 3/1 Этаж
€ 360,000
Продается квартира площадью 137 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
Квартира 3 комнатыв Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 270,000
Продается квартира площадью 105 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
Квартира 2 комнатыв Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 180,000
Продается квартира площадью 85 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
Квартира 3 комнатыв Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 280,000
Продается квартира площадью 105 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
Квартира 4 комнатыв Строволос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Строволос, Кипр
4 Количество комнат 5/1 Этаж
€ 550,000
Продается квартира площадью 259 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
Квартира 4 комнатыв Строволос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Строволос, Кипр
4 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 395,000
Продается квартира площадью 162 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
Квартира 4 комнатыв Строволос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Строволос, Кипр
4 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 405,000
Продается квартира площадью 162 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
Квартира 2 спальнив Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
2 Количество комнат 2 ванных комнат 126 м² 2/4 Этаж
€ 335,000
Продается 2-х комнатная квартира в элитном комплексе в стадии строительства в центре Никосии…
Квартира 1 спальняв Строволос, Кипр
Квартира 1 спальня
Строволос, Кипр
1 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м² 1/5 Этаж
€ 162,000
Продается квартира в строящемся комплексе в Хризелеусе ( Криселеуса ), Строволос, Никосия. К…
Квартира 2 спальнив Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 124 м² 1/4 Этаж
€ 258,000
Продается 2-комнатная квартира в районе Акрополя у проспекта Аталасса
Квартира 2 спальнив Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
2 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м² 1/4 Этаж
€ 195,000
Продается 2-комнатная квартира с 2 ванными комнатами в строящемся новом комплексе в районе С…
Квартира 3 спальнив Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 183 м² 3/5 Этаж
€ 385,000
Продается квартира в строящемся жилом комплексе в Строволосе, Никосия. Высококачественные ма…
Квартира 2 спальнив Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
2 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м² Количество этажей 3
€ 240,000
Продается новая 2-х комнатная квартира на первом этаже в районе Строволос. В этих апартамент…
Квартирав Строволос, Кипр
Квартира
Строволос, Кипр
34/34 Этаж
€ 970,000
360 Никосия: самое высокое здание в Никосии. Новое поколение жизни 360 Nicosia - модер…
Квартира 3 спальнив Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 315,000
Продается квартира площадью 130 кв.м В Никосии на стадии строительства. Квартира расположена…
Квартирав Строволос, Кипр
Квартира
Строволос, Кипр
96 м²
€ 210,000
Офис в стадии строительства для продажи в провинции Като Полемидия - Лимассол, с 80 т.м. кры…
Квартирав Строволос, Кипр
Квартира
Строволос, Кипр
94 м²
€ 210,000
Офис в стадии строительства для продажи в провинции Като Полемидия - Лимассол, с 76 т.м. кры…
Квартирав Строволос, Кипр
Квартира
Строволос, Кипр
96 м²
€ 210,000
Офис в стадии строительства для продажи в провинции Като Полемидия - Лимассол, с 80 т.м. кры…
Квартира 2 комнатыв Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
2 Количество комнат 96 м²
€ 210,000
Продается двухкомнатная квартира в провинции Пафос, на третьем этаже трехэтажного жилого дом…
Квартира 2 комнатыв Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
2 Количество комнат 102 м²
€ 200,000
Продается двухкомнатная квартира в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 80 т.м. крытый инт…
Квартира 2 комнатыв Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
2 Количество комнат 102 м²
€ 200,000
Продается двухкомнатная квартира в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 80 т.м. крытый инт…
Квартира 2 комнатыв Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
2 Количество комнат 94 м²
€ 200,000
Продается двухкомнатная квартира в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 76 т.м. крытый инт…
Квартира 2 комнатыв Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
2 Количество комнат 102 м²
€ 200,000
Продается двухкомнатная квартира в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 80 т.м. крытый инт…
Квартира 2 комнатыв Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
2 Количество комнат 102 м²
€ 200,000
Продается двухкомнатная квартира в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 80 т.м. крытый инт…
Квартира 2 комнатыв Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
2 Количество комнат 94 м²
€ 200,000
Продается двухкомнатная квартира в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 76 т.м. крытый инт…
Квартира 1 комнатав Строволос, Кипр
Квартира 1 комната
Строволос, Кипр
1 Количество комнат 66 м²
€ 265,000
Продается новая квартира с одной спальней в Неаполисе - провинция Лимассол, с 54 кв.м. крыты…
Комната 3 комнатыв Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 151 м²
€ 273,000
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями в Лакатамии - провинции Никосия, в ста…
Квартира 4 комнатыв Строволос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Строволос, Кипр
4 Количество комнат 290 м²
€ 255,000
Продается большая квартира с четырьмя спальнями в дуплексе в районе Криселеуса в провинции С…
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