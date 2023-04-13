Купить недвижимость с видом на море на Кипре

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Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
100 м²
2/5 Этаж
€ 87,455
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляж…
Студия 1 спальня
Кипр, Кипр
1 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
2/4 Этаж
€ 68,310
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
5/10 Этаж
€ 98,650
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Квартира 2 спальни
Кипр, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
2/5 Этаж
€ 111,123
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря…
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат
117 м²
1/4 Этаж
€ 285,000
Резиденция № A011, блок 4, в комплексе Жемчужный парк – это великолепные 2-комнатные а…
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат
141 м²
1/5 Этаж
€ 325,000
Квартира № 102 — это красивые апартаменты с 3 спальнями на 1м этаже блока B. Компле…
Квартира 2 спальни
Пафос, Кипр
2 ванных комнат
110 м²
1/5 Этаж
€ 230,000
Квартира ВВ-А103 — это красивые апартаменты с 3 спальнями на 1м этаже блока B. &quo…
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
2/3 Этаж
€ 63,499
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе 100 метров до моря. В ком…
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
3/10 Этаж
€ 92,883
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляжа Лонг бич…
Квартира 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
1/10 Этаж
€ 91,707
Шикарные апартаменты в престижном комплексе CAESAR RESORT 500 метров до пляж…
Дом 4 спальни
Кипр, Кипр
5 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 297,023
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе CAESAR BLUE 100 метров до моря. В ком…
Многоуровневые квартиры 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
1/2 Этаж
€ 213,857
Шикарные видовые апартаменты в престижном комплексе Мальдивы 100 метров до моря. В компле…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
110 м²
1/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 110 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
140 м²
€ 655,000
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Дом 5 спален
Пафос, Кипр
7 Количество комнат
372 м²
€ 850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 372 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
203 м²
2/1 Этаж
€ 725,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
203 м²
4/1 Этаж
€ 770,000
Продается квартира площадью 203 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
260 м²
2/1 Этаж
€ 2,785,000
Продается квартира площадью 260 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Дом 4 спальни
Кипр, Кипр
5 Количество комнат
436 м²
€ 3,350,000
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м В Айя-Напе. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Дом 5 спален
Кипр, Кипр
6 Количество комнат
475 м²
€ 2,950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м В Айя-Напе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
Дом 8 спален
Пафос, Кипр
10 Количество комнат
440 м²
€ 799,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 6 спален
Пафос, Кипр
8 Количество комнат
440 м²
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
287 м²
€ 1,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 287 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Квартира 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
229 м²
€ 630,000
Продается дуплекс площадью 229 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
400 м²
€ 1,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
250 м²
€ 700,000
Продается 1-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
5 Количество комнат
294 м²
€ 1,055,000
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
6 Количество комнат
184 м²
€ 610,000
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 4 спальни
Лимасол, Кипр
5 Количество комнат
224 м²
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
128 м²
€ 420,000
Продается 2-этажная вилла площадью 128 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
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