Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Комнаты

Купить комнату с бассейном на Кипре

Кипр
39
Никосия
8
Строволос
7
Лимасол
5
Empa
1
koinoteta empas
1
Лакатамия
1
Ларнака
1
Комната В архив
Очистить
18 объектов найдено
Комната 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Комната 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 180 м²
€ 360,000
Продается в стадии строительства независимый дом с тремя спальнями в Парекклисии - провинция…
Комната 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Комната 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 180 м²
€ 350,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, с 151 кв. М крытог…
Комната 3 комнатыв Mesogi, Кипр
Комната 3 комнаты
Mesogi, Кипр
3 Количество комнат 180 м²
€ 370,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, площадью 151 кв. к…
Комната 4 комнатыв Мутайяка , Кипр
Комната 4 комнаты
Мутайяка , Кипр
4 Количество комнат 183 м²
€ 750,000
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
Комната 4 комнатыв Айя-Напа, Кипр
Комната 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
4 Количество комнат 189 м²
€ 580,000
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
Комната 4 комнатыв Agios Konstantinos Elenis, Кипр
Комната 4 комнаты
Agios Konstantinos Elenis, Кипр
4 Количество комнат 256 м²
€ 800,000
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в провинции Жермасогея - Лимассол, с …
Комната 5 комнатв Agios Konstantinos Elenis, Кипр
Комната 5 комнат
Agios Konstantinos Elenis, Кипр
5 Количество комнат 282 м²
€ 800,000
For sale a detached five bedroom luxury house in Germasogia - Limassol province, with 319 sq…
Комната 4 комнатыв Ларнака, Кипр
Комната 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат 238 м²
€ 650,000
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассо…
Комната 4 комнатыв Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 238 м²
€ 640,000
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция …
Комната 4 комнатыв Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 238 м²
€ 580,000
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция …
Комната 5 комнатв Кипр, Кипр
Комната 5 комнат
Кипр, Кипр
5 Количество комнат 270 м²
€ 750,000
Продается отдельный роскошный дом с пятью спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
Комната 4 комнатыв Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 463 м²
€ 1,500,000
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
Комната 4 комнатыв Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 472 м²
€ 1,500,000
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
Комната 4 комнатыв Лимасол, Кипр
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 442 м²
€ 1,500,000
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
Комната 3 комнатыв Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат 144 м²
€ 255,000
Продается трехкомнатный дом в Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 136 кв.м внутрен…
Комната 3 комнатыв Ларнака, Кипр
Комната 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 157 м²
€ 223,000
Продается трехкомнатный дом в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 137 кв.м.…
Комната 3 комнатыв Протарас, Кипр
Комната 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 220 м²
€ 475,000
Продается три спальни отдельно стоящих под застройкой углового дома в Пантее - провинция Лим…
Комната 3 комнатыв Лимасол, Кипр
Комната 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 220 м²
€ 450,000
Продается три спальни отдельно стоящего дома в Пантее - провинция Лимассол, в удивительном м…

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти