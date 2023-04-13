Купить комнату с бассейном на Кипре

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18 объектов найдено
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Комната 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат
180 м²
€ 360,000
Продается в стадии строительства независимый дом с тремя спальнями в Парекклисии - провинция…
Комната 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат
180 м²
€ 350,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, с 151 кв. М крытог…
Комната 3 комнаты
Mesogi, Кипр
3 Количество комнат
180 м²
€ 370,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, площадью 151 кв. к…
Комната 4 комнаты
Мутайяка , Кипр
4 Количество комнат
183 м²
€ 750,000
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
Комната 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
4 Количество комнат
189 м²
€ 580,000
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Джермасогия - провинция Лима…
Комната 4 комнаты
Agios Konstantinos Elenis, Кипр
4 Количество комнат
256 м²
€ 800,000
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в провинции Жермасогея - Лимассол, с …
Комната 5 комнат
Agios Konstantinos Elenis, Кипр
5 Количество комнат
282 м²
€ 800,000
For sale a detached five bedroom luxury house in Germasogia - Limassol province, with 319 sq…
Комната 4 комнаты
Ларнака, Кипр
4 Количество комнат
238 м²
€ 650,000
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассо…
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
238 м²
€ 640,000
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция …
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
238 м²
€ 580,000
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция …
Комната 5 комнат
Кипр, Кипр
5 Количество комнат
270 м²
€ 750,000
Продается отдельный роскошный дом с пятью спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
463 м²
€ 1,500,000
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
472 м²
€ 1,500,000
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
Комната 4 комнаты
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
442 м²
€ 1,500,000
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Агиос Тихонас - провинция Ли…
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
3 Количество комнат
144 м²
€ 255,000
Продается трехкомнатный дом в Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 136 кв.м внутрен…
Комната 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат
157 м²
€ 223,000
Продается трехкомнатный дом в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 137 кв.м.…
Комната 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат
220 м²
€ 475,000
Продается три спальни отдельно стоящих под застройкой углового дома в Пантее - провинция Лим…
Комната 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
220 м²
€ 450,000
Продается три спальни отдельно стоящего дома в Пантее - провинция Лимассол, в удивительном м…
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