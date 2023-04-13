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Купить комнату с видом на море на Кипре

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Комната 1 спальняв Ларнака, Кипр
Комната 1 спальня
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² Количество этажей 2
€ 170,059
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который рас…

Параметры недвижимости на Кипре

с бассейном
недорогая
элитное
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