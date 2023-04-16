ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
11
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Протарас
Виллы
Купить вилла с видом на море в Протарасе, Кипр
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Студия 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
1 Этаж
€ 97,000
В районе Кучук Эренкой началось строительство нового проекта жилого комплекса. Вас приятно у…
Квартира 2 комнаты
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат
104 м²
€ 339,543
Two bedroom under construction apartment for sale in Agia Fila - Limassol Province, with 81 …
Комната 4 комнаты
Орунта, Кипр
4 Количество комнат
180 м²
€ 290,007
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Закаки - провинция Лимассол,…
Вилла 4 спальни
Agirda, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат
270 м²
€ 276,194
Коттедж 4 комнаты
Орунта, Кипр
4 Количество комнат
181 м²
€ 279,467
For sale under construction a detached house of four bedrooms in Aradippou - Larnaca distric…
Квартира 2 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 1,179,774
Продается квартира площадью 325 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Вилла 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 619,381
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 2 комнаты
Пейя, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 521,067
Восхитительное расположение, великолепная архитектура, потрясающий вид Изысканный комплекс н…
Вилла 2 комнаты
Armou, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Konia Panorama – это один из самых внушительных проектов компании , расположенный в жи…
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
190 м²
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Квартира 1 комната
Орунта, Кипр
1 Количество комнат
64 м²
€ 126,211
For sale under construction one bedroom apartment in Kato Polemidia - Limassol province, wit…
Коттедж 2 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 281,180
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Параметры недвижимости в Протарасе, Кипр
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты