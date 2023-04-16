Купить вилла с видом на море в Протарасе, Кипр

Вилла 3 спальни Лимасол, Кипр 4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1

€ 619,381

Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…