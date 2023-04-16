Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Протарас
  4. Виллы

Купить вилла с видом на море в Протарасе, Кипр

Вилла В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Студия 3 комнатыв Akrotiri, Кипр
Студия 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 1 Этаж
€ 97,000
В районе Кучук Эренкой началось строительство нового проекта жилого комплекса. Вас приятно у…
Квартира 2 комнатыв Лимасол, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лимасол, Кипр
2 Количество комнат 104 м²
€ 339,543
Two bedroom under construction apartment for sale in Agia Fila - Limassol Province, with 81 …
Комната 4 комнатыв Орунта, Кипр
Комната 4 комнаты
Орунта, Кипр
4 Количество комнат 180 м²
€ 290,007
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Закаки - провинция Лимассол,…
Вилла 4 спальнив Agirda, Турецкая Республика Северного Кипра
Вилла 4 спальни
Agirda, Турецкая Республика Северного Кипра
3 ванных комнат 270 м²
€ 276,194
Коттедж 4 комнатыв Орунта, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Орунта, Кипр
4 Количество комнат 181 м²
€ 279,467
For sale under construction a detached house of four bedrooms in Aradippou - Larnaca distric…
Квартира 2 спальнив demos mesa geitonias, Кипр
Квартира 2 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 1,179,774
Продается квартира площадью 325 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Вилла 3 спальнив Лимасол, Кипр
Вилла 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 619,381
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 2 комнатыв Пейя, Кипр
Вилла 2 комнаты
Пейя, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 521,067
Восхитительное расположение, великолепная архитектура, потрясающий вид Изысканный комплекс н…
Вилла 2 комнатыв Armou, Кипр
Вилла 2 комнаты
Armou, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Konia Panorama – это один из самых внушительных проектов компании , расположенный в жи…
Дом 3 спальнив Лимасол, Кипр
Дом 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат 190 м²
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Квартира 1 комнатав Орунта, Кипр
Квартира 1 комната
Орунта, Кипр
1 Количество комнат 64 м²
€ 126,211
For sale under construction one bedroom apartment in Kato Polemidia - Limassol province, wit…
Коттедж 2 спальнив koinoteta mandrion, Кипр
Коттедж 2 спальни
koinoteta mandrion, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 281,180
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…

Параметры недвижимости в Протарасе, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти