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Купить вилла в Протарасе, Кипр

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4 объекта найдено
Вилла 6 спаленв Протарас, Кипр
Вилла 6 спален
Протарас, Кипр
6 Количество комнат 5 ванных комнат 210 м² 2/2 Этаж
€ 850,000
Продается вилла, расположенная в нескольких минутах ходьбы от проспекта Нисси, большой бассе…
Вилла 6 спаленв Протарас, Кипр
Вилла 6 спален
Протарас, Кипр
6 Количество комнат 5 ванных комнат 777 м² Количество этажей 4
€ 3,200,000
Особняк Сан-Элиас с завидным положением с видом на красивое побережье Протараса может стать …
Вилла 3 спальнив Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 750,000
Продается вилла с тремя спальнями, частным бассейном и садом на крыше, в районе Саво Греко, …
Вилла 3 комнатыв Протарас, Кипр
Вилла 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 185 м²
€ 440,000
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в провинции Хлорака - Пафос с 185 м². крытый инте…

Параметры недвижимости в Протарасе, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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