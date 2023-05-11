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Количество комнат с бассейном в Протарасе, Кипр

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1 объект найдено
Комната 3 комнаты в Протарас, Кипр
Комната 3 комнаты
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Площадь 220 м²
€ 475,000

Параметры недвижимости в Протарасе, Кипр

с видом на море
недорогая
элитная
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