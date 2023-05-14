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Дома в Протарасе, Кипр

5 объектов найдено
Вилла 6 спален в Протарас, Кипр
Вилла 6 спален
Протарас, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Этаж 2/2
€ 850,000
Продается вилла, расположенная в нескольких минутах ходьбы от проспекта Нисси, большой бассе…
Вилла 6 спален в Протарас, Кипр
Вилла 6 спален
Протарас, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 777 м²
Количество этажей 4
€ 3,200,000
Особняк Сан-Элиас с завидным положением с видом на красивое побережье Протараса может стать …
Вилла 3 спальни в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
€ 750,000
Продается вилла с тремя спальнями, частным бассейном и садом на крыше, в районе Саво Греко, …
Вилла 3 комнаты в Протарас, Кипр
Вилла 3 комнаты
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Площадь 185 м²
€ 440,000
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в провинции Хлорака - Пафос с 185 м². крытый инте…
Коттедж 4 комнаты в Протарас, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Площадь 27 м²
€ 650,000
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Пантеоне - провинция Лимассол, площадью 270…

Параметры недвижимости в Протарасе, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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