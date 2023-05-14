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5 объектов найдено
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Вилла 6 спален
Протарас, Кипр
6
5
210 м²
2/2
€ 850,000
Продается вилла, расположенная в нескольких минутах ходьбы от проспекта Нисси, большой бассе…
0
0
Рекомендовать
0
Вилла 6 спален
Протарас, Кипр
6
5
777 м²
4
€ 3,200,000
Особняк Сан-Элиас с завидным положением с видом на красивое побережье Протараса может стать …
0
0
Рекомендовать
0
Вилла 3 спальни
Протарас, Кипр
3
3
200 м²
3
€ 750,000
Продается вилла с тремя спальнями, частным бассейном и садом на крыше, в районе Саво Греко, …
0
0
Рекомендовать
0
Вилла 3 комнаты
Протарас, Кипр
3
185 м²
€ 440,000
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в провинции Хлорака - Пафос с 185 м². крытый инте…
0
0
Рекомендовать
0
Коттедж 4 комнаты
Протарас, Кипр
4
27 м²
€ 650,000
Продается независимый дом с четырьмя спальнями в Пантеоне - провинция Лимассол, площадью 270…
0
0
Рекомендовать
0
Параметры недвижимости в Протарасе, Кипр
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с видом на море
с бассейном
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