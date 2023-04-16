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Купить квартиру с бассейном в Протарасе, Кипр

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8 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 135 м²
€ 526,110
Продается трехкомнатная квартира в Агиа Фила - провинция Лимассол, с 104 т.м. крытые интерье…
Квартира 3 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 174 м²
€ 872,700
Продается трехкомнатная квартира-дуплекс в районе Колонакиу - провинция Лимассол, площадью 1…
Квартира 1 комнатав Протарас, Кипр
Квартира 1 комната
Протарас, Кипр
1 Количество комнат 60 м²
€ 74,000
Новая двухкомнатная квартира на продажу в Tersefanou - провинция Ларнака. Он имеет 50 кв.м к…
Квартира 3 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 204 м²
€ 1,100,000
Строящаяся трехкомнатная квартира с садом на крыше в Пантеоне - провинция Лимассол, площадью…
Комната 3 комнатыв Протарас, Кипр
Комната 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 220 м²
€ 475,000
Продается три спальни отдельно стоящих под застройкой углового дома в Пантее - провинция Лим…
Квартира 3 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 192 м²
€ 960,000
 
Квартира 2 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат 136 м²
€ 544,500
 
Квартира 3 комнатыв Протарас, Кипр
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат 177 м²
€ 643,500
 

Параметры недвижимости в Протарасе, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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