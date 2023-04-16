Купить квартиру в Протарасе, Кипр

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Квартира
Протарас, Кипр
64 м²
€ 150,000
Офис в стадии строительства для продажи в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 50 т.м. кры…
Квартира
Протарас, Кипр
63 м²
€ 150,000
Офис в стадии строительства для продажи в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 50 т.м. кры…
Квартира
Протарас, Кипр
60 м²
€ 150,000
Продается в строящемся офисе в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 50 кв.м. крытое внутре…
Квартира 1 комната
Протарас, Кипр
1 Количество комнат
100 м²
€ 160,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Като Полемидия - провинция Лимассо…
Квартира 1 комната
Протарас, Кипр
1 Количество комнат
105 м²
€ 160,000
Продается квартира с одной спальней в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 59 т.м. крытый …
Квартира 1 комната
Протарас, Кипр
1 Количество комнат
64 м²
€ 140,000
Продается двухкомнатная квартира в Ипсонасе - провинция Лимассол, с 50 т.м. крытые интерьеры…
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
94 м²
€ 169,000
Продается новая квартира с двумя спальнями в провинции Эрими - Лимассол, площадью 80 кв.м. и…
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
101 м²
€ 160,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира на проспекте Стратигу Тимагия - пров…
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
135 м²
€ 180,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира на проспекте Стратигу Тимагия - пров…
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
102 м²
€ 180,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира на проспекте Стратигу Тимагия - пров…
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
97 м²
€ 198,500
Продается двухкомнатная квартира в Като Полемидия - провинция Лимассол, площадью 77 кв.м. кр…
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат
118 м²
€ 180,000
Квартира на первом этаже с тремя спальнями на продажу в Деринии - провинции Фамагуста. Кварт…
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат
135 м²
€ 526,110
Продается трехкомнатная квартира в Агиа Фила - провинция Лимассол, с 104 т.м. крытые интерье…
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат
174 м²
€ 872,700
Продается трехкомнатная квартира-дуплекс в районе Колонакиу - провинция Лимассол, площадью 1…
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
99 м²
€ 155,000
Продается двухкомнатная квартира в районе Строволос Криселеуса - провинция Никосия, с 85 т.м…
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
114 м²
€ 160,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в центре города - провинция Ларнака.…
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
113 м²
€ 145,000
Продается двухкомнатная квартира в Деринии - провинция Фамагуста, на 2 этаже жилого дома. Кв…
Квартира 1 комната
Протарас, Кипр
1 Количество комнат
60 м²
€ 74,000
Новая двухкомнатная квартира на продажу в Tersefanou - провинция Ларнака. Он имеет 50 кв.м к…
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
124 м²
€ 205,000
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, с 91 т.м. крытый интерьер…
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
91 м²
€ 195,000
Продается двухкомнатная квартира в Закаки - провинция Лимассол, с 79 кв.м. крытые интерьеры …
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
99 м²
€ 180,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в районе Строволос - Никосийский рай…
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
94 м²
€ 165,000
Продается двухкомнатная квартира в Лации - провинция Никосия, на третьем этаже трехэтажного …
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
94 м²
€ 165,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Лации - провинция Никосия, на трет…
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
77 м²
€ 129,000
Продается двухкомнатная квартира в Паралимни - провинция Фамагуста, на 1-м этаже жилого дома…
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
96 м²
€ 190,000
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, на…
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
97 м²
€ 190,000
Продается двухкомнатная квартира в провинции Строволос - Никосия, на первом этаже трехэтажно…
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
97 м²
€ 190,000
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2 Количество комнат
97 м²
€ 190,000
Продается двухкомнатная квартира в Строволосе - провинция Никосия, на первом этаже трехэтажн…
Комната 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат
125 м²
€ 199,000
Продается в стадии строительства пристроенный трехкомнатный дом в провинции Гери - Никосия, …
Квартира 3 комнаты
Протарас, Кипр
3 Количество комнат
204 м²
€ 1,100,000
Строящаяся трехкомнатная квартира с садом на крыше в Пантеоне - провинция Лимассол, площадью…
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