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Купить недвижимость с бассейном в Полис, Кипр

9 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни
Продроми, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
Продается 1-этажная вилла площадью 541 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни
Продроми, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 1-этажная вилла площадью 546 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни
Продроми, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,400,000
Продается 1-этажная вилла площадью 799 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни
Продроми, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 1-этажная вилла площадью 553 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни
Продроми, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,850,000
Продается 1-этажная вилла площадью 553 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 1 комнатав Полис, Кипр
Вилла 1 комната
Полис, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 905,500
Элитный жилой комплекс расположен у самой кромки воды в районе города Полис. Этот замечатель…
Вилла 3 спальнив Полис, Кипр
Вилла 3 спальни
Полис, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 1 комнатав Полис, Кипр
Вилла 1 комната
Полис, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,500
Потрясающая вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенная в эксклюзивном закрытом…
Вилла 4 спальнив Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни
Продроми, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
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