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Купить квартиру в Полис, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Полис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Полис, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,295,000
Продается квартира площадью 940 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
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