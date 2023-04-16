Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Пафос
  4. Polis Chrysochous
  5. Таунхаусы

Купить таунхаус с видом на море в Polis Chrysochous, Кипр

Полис
4
Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 3 комнатыв Продроми, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Продроми, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 125,000
Продается таунхаус площадью 105 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…

Параметры недвижимости в Polis Chrysochous, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти