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Купить таунхаус в Polis Chrysochous, Кипр

Полис
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4 объекта найдено
Таунхаус 1 комнатав Полис, Кипр
Таунхаус 1 комната
Полис, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Идеальное расположение данного 2-спального углового Танхауса обусловлено пешей доступностью …
Таунхаус 3 комнатыв Продроми, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Продроми, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 125,000
Продается таунхаус площадью 105 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Таунхаус 2 комнатыв Продроми, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Продроми, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнатыв Продроми, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Продроми, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…

Параметры недвижимости в Polis Chrysochous, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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