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Купить недвижимость с видом на море в Polis Chrysochous, Кипр

Полис
21
11 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни
Продроми, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 1-этажная вилла площадью 553 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни
Продроми, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
Продается 1-этажная вилла площадью 541 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни
Продроми, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,400,000
Продается 1-этажная вилла площадью 799 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни
Продроми, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 1-этажная вилла площадью 546 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни
Продроми, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,850,000
Продается 1-этажная вилла площадью 553 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Таунхаус 3 комнатыв Продроми, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Продроми, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 125,000
Продается таунхаус площадью 105 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Вилла 1 комнатав Полис, Кипр
Вилла 1 комната
Полис, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,950,000
Продается вилла площадью 419 кв.м В Пафосе. Из окон открывается великолепный вид на море. У …
Вилла 3 комнатыв Продроми, Кипр
Вилла 3 комнаты
Продроми, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,482,000
Эта роскошь 3 виллы спальни - береговая линия рядом с пристанью для яхт Latchi с ее рёберной…
Вилла 3 спальнив Полис, Кипр
Вилла 3 спальни
Полис, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 4 спальнив Полис, Кипр
Вилла 4 спальни
Полис, Кипр
335 м²
€ 960,000
Роскошная вилла, расположенная на одном из самых престижных пляжей Кипра,  находится в небол…
Вилла 4 спальнив Полис, Кипр
Вилла 4 спальни
Полис, Кипр
182 м²
€ 735,745
Восхитительная вилла расположена между заповедным полуостровом Акамас и Средиземным морем в …

Параметры недвижимости в Polis Chrysochous, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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