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Купить дом в Polis Chrysochous, Кипр

Полис
20
25 объектов найдено
Таунхаус 1 комнатав Полис, Кипр
Таунхаус 1 комната
Полис, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Идеальное расположение данного 2-спального углового Танхауса обусловлено пешей доступностью …
Вилла 4 спальнив Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни
Продроми, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 1-этажная вилла площадью 553 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни
Продроми, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
Продается 1-этажная вилла площадью 541 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни
Продроми, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,400,000
Продается 1-этажная вилла площадью 799 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни
Продроми, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 1-этажная вилла площадью 546 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальнив Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни
Продроми, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,850,000
Продается 1-этажная вилла площадью 553 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Таунхаус 3 комнатыв Продроми, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Продроми, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 125,000
Продается таунхаус площадью 105 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Вилла 4 спальнив Полис, Кипр
Вилла 4 спальни
Полис, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат 294 м² Количество этажей 2
€ 506,000
Вилла находится в живописной деревне, состоит из вилл с 3 и 4 спальнями на продажу в По…
Вилла 1 комнатав Полис, Кипр
Вилла 1 комната
Полис, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,950,000
Продается вилла площадью 419 кв.м В Пафосе. Из окон открывается великолепный вид на море. У …
Вилла 1 комнатав Полис, Кипр
Вилла 1 комната
Полис, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 905,500
Элитный жилой комплекс расположен у самой кромки воды в районе города Полис. Этот замечатель…
Таунхаус 2 комнатыв Продроми, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Продроми, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Таунхаус 2 комнатыв Продроми, Кипр
Таунхаус 2 комнаты
Продроми, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Комплекс расположен в тихом очаровательном месте на склоне холма, откуда открывается прекрас…
Вилла 3 комнатыв Полис, Кипр
Вилла 3 комнаты
Полис, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 422,500
Спальные комнаты оборудованы встроенной мебелью, отделка элегантных ванных комнат выполнена …
Вилла 3 комнатыв Полис, Кипр
Вилла 3 комнаты
Полис, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 464,000
Спальные комнаты оборудованы встроенной мебелью, отделка элегантных ванных комнат выполнена …
Вилла 3 комнатыв Полис, Кипр
Вилла 3 комнаты
Полис, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 456,000
Виллы Берега Polis, является маленьким расслабляющимся проектом, отделенных вилл 3 спален из…
Вилла 3 комнатыв Полис, Кипр
Вилла 3 комнаты
Полис, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 422,000
Акамантис Гарденз особенно популярен среди тех, кого привлекает первозданная природа Кипра. …
Вилла 2 комнатыв Полис, Кипр
Вилла 2 комнаты
Полис, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 323,000
Эта роскошная вилла с 2 спальнями особенно понравится тем, кого привлекает первозданная прир…
Вилла 3 комнатыв Продроми, Кипр
Вилла 3 комнаты
Продроми, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,482,000
Эта роскошь 3 виллы спальни - береговая линия рядом с пристанью для яхт Latchi с ее рёберной…
Вилла 4 спальнив Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 спальни
Polis Chrysochous, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,170,000
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 3 спальнив Полис, Кипр
Вилла 3 спальни
Полис, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 265 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 1 комнатав Полис, Кипр
Вилла 1 комната
Полис, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,500
Потрясающая вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенная в эксклюзивном закрытом…
Вилла 4 спальнив Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни
Продроми, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальнив Полис, Кипр
Дом 3 спальни
Полис, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 1,400,000
Элитный, жилой комплекс вилл, в самом живописном районе Кипра Полис - Акамас
Вилла 4 спальнив Полис, Кипр
Вилла 4 спальни
Полис, Кипр
335 м²
€ 960,000
Роскошная вилла, расположенная на одном из самых престижных пляжей Кипра,  находится в небол…
Вилла 4 спальнив Полис, Кипр
Вилла 4 спальни
Полис, Кипр
182 м²
€ 735,745
Восхитительная вилла расположена между заповедным полуостровом Акамас и Средиземным морем в …

Параметры недвижимости в Polis Chrysochous, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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