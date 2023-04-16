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Купить квартиру в Polis Chrysochous, Кипр

Полис
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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Полис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Полис, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,295,000
Продается квартира площадью 940 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…

Параметры недвижимости в Polis Chrysochous, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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