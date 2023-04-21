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Виллы с видом на горы в Пейя, Кипр

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14 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Пейя, Кипр
Вилла 7 комнат
Пейя, Кипр
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 4,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
Вилла 6 спален в Пейя, Кипр
Вилла 6 спален
Пейя, Кипр
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,830,000
Продается 1-этажная вилла площадью 1299 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 6 спальных комнат. И…
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 640,000
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 399,000
Продается 2-этажная вилла площадью 207 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 370 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,055,000
Продается 2-этажная вилла площадью 294 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 8 спален в Пейя, Кипр
Вилла 8 спален
Пейя, Кипр
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 799,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 6 спален в Пейя, Кипр
Вилла 6 спален
Пейя, Кипр
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,850,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 950,000
Продается 2-этажная вилла площадью 260 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 430 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 570,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 3 спальни в Agios Georgios Pegeias, Кипр
Вилла 3 спальни
Agios Georgios Pegeias, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
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