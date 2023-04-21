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Жильё с бассейном в Пейя, Кипр
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84 объекта найдено
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Вилла 7 комнат
Пейя, Кипр
7 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 4,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 684,000
Продается 1-этажная вилла площадью 205 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 728,000
Продается 1-этажная вилла площадью 205 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,014,000
Продается 1-этажная вилла площадью 338 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 741,000
Продается 1-этажная вилла площадью 202 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 704,000
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,008,000
Продается 1-этажная вилла площадью 316 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 924,000
Продается 1-этажная вилла площадью 316 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 756,000
Продается 1-этажная вилла площадью 292 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 756,000
Продается 1-этажная вилла площадью 292 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 756,000
Продается 1-этажная вилла площадью 302 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 756,000
Продается 1-этажная вилла площадью 302 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,008,000
Продается 1-этажная вилла площадью 301 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 924,000
Продается 1-этажная вилла площадью 292 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 882,000
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 840,000
Продается 1-этажная вилла площадью 329 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 5 спален
Пейя, Кипр
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,785,000
Продается 1-этажная вилла площадью 462 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
Вилла 5 спален
Пейя, Кипр
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,854,000
Продается 1-этажная вилла площадью 532 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,145,000
Продается 1-этажная вилла площадью 316 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,192,000
Продается 1-этажная вилла площадью 316 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,145,000
Продается 1-этажная вилла площадью 316 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 646,000
Продается 1-этажная вилла площадью 213 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 646,000
Продается 1-этажная вилла площадью 213 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 856,000
Продается 1-этажная вилла площадью 266 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 646,000
Продается 1-этажная вилла площадью 214 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 646,000
Продается 1-этажная вилла площадью 214 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,014,000
Продается 1-этажная вилла площадью 291 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,014,000
Продается 1-этажная вилла площадью 291 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,040,000
Продается 1-этажная вилла площадью 291 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 867,000
Продается 1-этажная вилла площадью 318 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
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