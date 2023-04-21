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Квартиры в Пейя, Кипр

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5 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
4 Количество комнат 394 м²
€ 395,000
Riza Heights 2 - прекрасный жилой комплекс с великолепными видами на побережье, расположенны…
Квартира 3 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 3 спальни
Пейя, Кипр
4 Количество комнат 302 м²
€ 760,000
Viewpoint Hills – это современный роскошный комплекс вилл с 3, 4 и 5 спальнями на Кипре, в П…
Квартира 4 спальни в Пейя, Кипр
Квартира 4 спальни
Пейя, Кипр
5 Количество комнат 494 м²
€ 945,000
Пляжные резиденции ROSEMARINE задают новые стандарты роскоши. Вдохновленный современной, но …
Квартира 1 комната в Пейя, Кипр
Квартира 1 комната
Пейя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Проект Desire Gardens расположился вблизи деревни Пейя, известной своими впечатляющими панор…
Квартира 1 комната в Пейя, Кипр
Квартира 1 комната
Пейя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Комплекс: Очаровательный комплекс в средиземноморском стиле с двумя большими бассейнами и цв…
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