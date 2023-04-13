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Купить пентхаус с бассейном на Кипре

Кипр
3
Ларнака
3
Лимасол
1
Пентхаус В архив
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2 объекта найдено
Пентхаус 5 комнатв Akrotiri, Кипр
Пентхаус 5 комнат
Akrotiri, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат 159 м² 1 Этаж
€ 327,000
Представляем вашему вниманию трехэтажный пентхаус  который  будет расположен на восточном по…
Пентхаус 3 спальнив Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Лимасол, Кипр
325 м²
€ 2,559,375
Уютный пентхаус в Лимассоле. Площадь объекта недвижимости занимает 325 кв. м. Из окон пентха…

Параметры недвижимости на Кипре

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с видом на море
недорогая
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