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Купить пентхаус с видом на море на Кипре
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23 объекта найдено
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Пентхаус 3 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
4 ванных комнат
299 м²
13/13 Этаж
€ 2,600,000
3-Спальный пентхаус с видом на море Пентхаус располагается в современном районе Муттайяка…
Пентхаус 3 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
3 ванных комнат
151 м²
4/4 Этаж
€ 790,000
Пентхаус расположен в одном из величайших районов Лимассола - Неаполисского района. Расстоян…
Пентхаус 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
2/2 Этаж
€ 189,000
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный вариант роскошного жилья с панорамным видом на мор…
Пентхаус 4 спальни
Кипр, Кипр
5 Количество комнат
3 ванных комнат
334 м²
13/13 Этаж
€ 1,470,000
Ощутите роскошь жизни у моря с нашим новым комплексом в живописном и экологически чистом рай…
Пентхаус 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат
1 ванных комнат
182 м²
12/12 Этаж
€ 1,532,274
Ощутите роскошь жизни у моря с нашим новым комплексом в живописном и экологически чистом рай…
Пентхаус 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
145 м²
Количество этажей 9
€ 411,352
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
Пентхаус 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 2
€ 328,886
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который рас…
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
2 ванных комнат
102 м²
2/2 Этаж
€ 115,175
Пентхаус 4 спальни
Ларнака, Кипр
5 Количество комнат
3 ванных комнат
334 м²
Количество этажей 13
€ 1,470,000
Комплекс на Лонг-Бич, Искеле 200 м до Средиземного моря. Проект состоит из 5 блоков объед…
Пентхаус 1 спальня
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат
128 м²
Количество этажей 2
€ 184,812
Апартаменты с 1 и 2 спальнями на берегу моря в пригороде на Северном Кипре, Эсентепе Регион…
Пентхаус 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат
3 ванных комнат
145 м²
7/8 Этаж
€ 203,403
RECAİOĞLU APT 16, который является новейшим жилым проектом семьи Recaioğlu Group, имеет само…
Пентхаус 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
2/2 Этаж
€ 136,642
Студия - пентахус в новом мире комплексе с видомом на Средиземное море с отличным имением! O…
Пентхаус 3 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
182 м²
€ 282,030
Пентхаус 2 спальни
Karaoglanoglu, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
90 м²
€ 78,737
Пентхаус 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
70 м²
€ 56,318
Пентхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 125,760
Пентхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
100 м²
€ 103,834
Пентхаус 3 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
130 м²
€ 103,834
Пентхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
100 м²
€ 136,695
Пентхаус 2 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
70 м²
€ 82,017
Пентхаус 1 спальня
Karaoglanoglu, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
104 м²
€ 82,017
Пентхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
270 м²
€ 196,732
Пентхаус 3 спальни
Лимасол, Кипр
325 м²
€ 2,559,375
Уютный пентхаус в Лимассоле. Площадь объекта недвижимости занимает 325 кв. м. Из окон пентха…
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