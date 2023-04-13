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Купить пентхаус с видом на море на Кипре

Кипр
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Ларнака
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Лимасол
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23 объекта найдено
Пентхаус 3 спальнив Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 4 ванных комнат 299 м² 13/13 Этаж
€ 2,600,000
3-Спальный пентхаус с видом на море Пентхаус располагается в современном районе Муттайяка…
Пентхаус 3 спальнив Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² 4/4 Этаж
€ 790,000
Пентхаус расположен в одном из величайших районов Лимассола - Неаполисского района. Расстоян…
Пентхаус 1 спальняв Кипр, Кипр
Пентхаус 1 спальня
Кипр, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 2/2 Этаж
€ 189,000
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный вариант роскошного жилья с панорамным видом на мор…
Пентхаус 4 спальнив Кипр, Кипр
Пентхаус 4 спальни
Кипр, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат 334 м² 13/13 Этаж
€ 1,470,000
Ощутите роскошь жизни у моря с нашим новым комплексом в живописном и экологически чистом рай…
Пентхаус 3 спальнив Кипр, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Кипр, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат 182 м² 12/12 Этаж
€ 1,532,274
Ощутите роскошь жизни у моря с нашим новым комплексом в живописном и экологически чистом рай…
Пентхаус 2 спальнив Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м² Количество этажей 9
€ 411,352
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
Пентхаус 2 спальнив Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 328,886
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который рас…
Пентхаус 2 спальнив Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 2 ванных комнат 102 м² 2/2 Этаж
€ 115,175
Пентхаус 4 спальнив Ларнака, Кипр
Пентхаус 4 спальни
Ларнака, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат 334 м² Количество этажей 13
€ 1,470,000
Комплекс на Лонг-Бич, Искеле 200 м до Средиземного моря. Проект состоит из 5 блоков объед…
Пентхаус 1 спальняв Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра
2 Количество комнат 128 м² Количество этажей 2
€ 184,812
Апартаменты с 1 и 2 спальнями на берегу моря в пригороде на Северном Кипре, Эсентепе Регион…
Пентхаус 2 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3 Количество комнат 3 ванных комнат 145 м² 7/8 Этаж
€ 203,403
RECAİOĞLU APT 16, который является новейшим жилым проектом семьи Recaioğlu Group, имеет само…
Пентхаус 1 спальняв Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м² 2/2 Этаж
€ 136,642
Студия - пентахус в новом мире комплексе с видомом на Средиземное море с отличным имением! O…
Пентхаус 3 спальнив Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 182 м²
€ 282,030
Пентхаус 2 спальнив Karaoglanoglu, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Karaoglanoglu, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 90 м²
€ 78,737
Пентхаус 2 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 70 м²
€ 56,318
Пентхаус 3 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
€ 125,760
Пентхаус 3 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 100 м²
€ 103,834
Пентхаус 3 спальнив Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 130 м²
€ 103,834
Пентхаус 3 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 100 м²
€ 136,695
Пентхаус 2 спальнив Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 2 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 70 м²
€ 82,017
Пентхаус 1 спальняв Karaoglanoglu, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 1 спальня
Karaoglanoglu, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат 104 м²
€ 82,017
Пентхаус 3 спальнив Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Пентхаус 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат 270 м²
€ 196,732
Пентхаус 3 спальнив Лимасол, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Лимасол, Кипр
325 м²
€ 2,559,375
Уютный пентхаус в Лимассоле. Площадь объекта недвижимости занимает 325 кв. м. Из окон пентха…

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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