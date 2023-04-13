Купить пентхаус с видом на море на Кипре

Пентхаус 1 спальня Bahceli, Турецкая Республика Северного Кипра 2 Количество комнат 128 м² Количество этажей 2

€ 184,812

Апартаменты с 1 и 2 спальнями на берегу моря в пригороде на Северном Кипре, Эсентепе Регион…