Купить недвижимость с бассейном в Parekklisia, Кипр

Вилла 4 спальни Parekklisia, Кипр 5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2

€ 1,290,000

Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…