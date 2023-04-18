ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
11
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции на Кипре
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Лимасол
koinoteta parekklesias
Parekklisia
Квартиры
Купить квартиру с бассейном в Parekklisia, Кипр
Квартира
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Kouklia, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,142,331
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
3 Количество комнат
88 м²
1/1 Этаж
€ 360,983
Продается квартира площадью 88 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
Квартира 3 комнаты
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 744,434
1) ОПИСАНИЕ: Расположен в районе Гермасойя в Лимассоле, одном из самых известных жилых район…
Комната 3 комнаты
Кипр, Кипр
3 Количество комнат
191 м²
€ 305,680
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями, а также офис или комната обслуживания…
Вилла 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,194,092
Продается 1-этажная вилла площадью 394 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
2 Количество комнат
102 м²
€ 183,253
Продается двухкомнатная квартира в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 80 т.м. крытый инт…
Вилла 4 комнаты
Moni, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 599,544
Продается 2-этажная вилла площадью 214 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К…
Квартира 2 комнаты
Орунта, Кипр
2 Количество комнат
94 м²
€ 232,272
Two bedroom under construction apartment for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with…
Дом
Пафос, Кипр
99 м²
€ 414,642
This 3 bedroom bungalow with luxury finishesboth bedrooms are en-suite, is located inthe Ven…
Квартира 1 спальня
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
1 ванных комнат
55 м²
€ 39,630
Квартира 2 комнаты
Кипр, Кипр
2 Количество комнат
114 м²
€ 360,001
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 86 sq.m. covered inte…
Коттедж 2 комнаты
Орунта, Кипр
2 Количество комнат
147 м²
€ 302,368
For sale under construction a detached two bedroom house in Pyrgos - Limassol province, with…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты