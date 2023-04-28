ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
10
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Паралимни
Виллы
Виллы с бассейном в Паралимни, Кипр
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
240 м²
€ 450,561
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спаль…
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4 Количество комнат
124 м²
2/1 Этаж
€ 350,436
Продается квартира площадью 124 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 комната
Пафос, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Особенности проекта: Фантастический, престижный комплекс, состоящий из просторных апартамент…
Вилла 4 спальни
Agirda, Турецкая Республика Северного Кипра
2 ванных комнат
220 м²
€ 261,643
Дом 4 спальни
Пафос, Кипр
4 Количество комнат
238 м²
€ 1,216,514
Продается 1-этажная вилла площадью 238 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
Квартира 2 комнаты
Ларнака, Кипр
2 Количество комнат
2/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 68 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из Не…
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
1 Количество комнат
215 м²
Количество этажей 1
€ 2,102,616
ОПИСАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИКрытая площадь: 215 м²Бассейн: общийПарковка: Частная крытаяТитулы: Да
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 620,000
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Вилла 3 спальни
Kouklia, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,143,200
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Квартира 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,500
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Вилла
Кипр, Кипр
€ 404,167
Расположение этого проекта является поистине уникальным, так как находится в сельском спок…
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
2 Количество комнат
94 м²
€ 181,268
Продается двухкомнатная квартира в Като Полемидия - провинция Лимассол, с 76 т.м. крытый инт…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты